Биография

Абдель Селлу — французский писатель и актер. Абдель Селлу стал известен благодаря своей автобиографии «Ты изменил мою жизнь», которая легла в основу знаменитой драматической комедии «1+1». Картина получила огромный успех у широкой аудитории, а также заработала множество престижных премий: «Золотой глобус», «Жорж», «Гойя», «Сезар», премии Британской и Европейской киноакадемий. Также принимал участие в создании кинолент «Привет, земляне», «Великий журнал Канала +», «C a vous».