Звездный путь: Фильм (фильм, 1979) смотреть онлайн

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Из глубин космоса к Земле приближается неопознанный объект гигантских размеров, возможно, c враждебными намерениями, только Энтерпрайз способен успеть вовремя ликвидировать потенциальную опасность для Земли.



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