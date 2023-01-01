Звездный путь: Фильм (фильм, 1979) смотреть онлайн
7.41979, Star Trek: The Motion Picture
Фантастика126 мин18+
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О фильме
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Из глубин космоса к Земле приближается неопознанный объект гигантских размеров, возможно, c враждебными намерениями, только Энтерпрайз способен успеть вовремя ликвидировать потенциальную опасность для Земли.
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СтранаСША
ЖанрФантастика
Время126 мин / 02:06
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- РУРежиссёр
Роберт
Уайз
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- ЛНАктёр
Леонард
Нимой
- ДКАктёр
ДеФорест
Келли
- ДДАктёр
Джеймс
Дуэн
- Актёр
Джордж
Такэй
- МБАктриса
Маджел
Бэррет
- УКАктёр
Уолтер
Кениг
- ННАктриса
Нишелль
Николс
- ПХАктриса
Персис
Хамбатта
- СКАктёр
Стивен
Коллинз
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- ХЛСценарист
Харольд
Ливингстон
- АДСценарист
Алан
Дин Фостер
- ДРПродюсер
Джин
Родденберри
- ДСПродюсер
Дэвид
С. Фейн
- ЛХХудожник
Леон
Харрис
- ДВХудожник
Джон
Валлоне
- ЛДХудожница
Линда
ДеСенна
- ТСМонтажёр
Тодд
С. Рамсей
- РХОператор
Ричард
Х. Клайн
- ДГКомпозитор
Джерри
Голдсмит