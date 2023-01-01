Звездный путь: Фильм
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Звездный путь: Фильм

Звездный путь: Фильм (фильм, 1979) смотреть онлайн

7.41979, Star Trek: The Motion Picture
Фантастика126 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Из глубин космоса к Земле приближается неопознанный объект гигантских размеров, возможно, c враждебными намерениями, только Энтерпрайз способен успеть вовремя ликвидировать потенциальную опасность для Земли.

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Страна
США
Жанр
Фантастика
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный путь: Фильм»