Звездный путь 2: Гнев Хана
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Звездный путь 2: Гнев Хана

Звездный путь 2: Гнев Хана (фильм, 1982) смотреть онлайн

8.61982, Star Trek: The Wrath of Khan
Фантастика, Боевик108 мин12+

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О фильме

Кризис среднего возраста, случившийся у адмирала Кирка, казался ему вещью первостепенной важности. Но только до тех пор, пока он не получил сообщение с планеты Сеты Альфа 5 о том, что объявился его давний враг, жаждущий мщения.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения
Время
108 мин / 01:48

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный путь 2: Гнев Хана»