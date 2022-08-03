Звездный путь 2: Гнев Хана (фильм, 1982) смотреть онлайн
8.61982, Star Trek: The Wrath of Khan
Фантастика, Боевик108 мин12+
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О фильме
Кризис среднего возраста, случившийся у адмирала Кирка, казался ему вещью первостепенной важности. Но только до тех пор, пока он не получил сообщение с планеты Сеты Альфа 5 о том, что объявился его давний враг, жаждущий мщения.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения
Время108 мин / 01:48
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.7 IMDb
- НМРежиссёр
Николас
Мейер
- УШАктёр
Уильям
Шетнер
- ЛНАктёр
Леонард
Нимой
- ДКАктёр
ДеФорест
Келли
- ДДАктёр
Джеймс
Дуэн
- УКАктёр
Уолтер
Кениг
- Актёр
Джордж
Такэй
- ННАктриса
Нишелль
Николс
- ББАктриса
Биби
Беш
- МБАктёр
Мерритт
Бутрик
- Актёр
Пол
Уинфилд
- ДРСценарист
Джин
Родденберри
- НМСценарист
Николас
Мейер
- ДБСценарист
Джек
Б. Соуардс
- ХБСценарист
Харви
Беннетт
- ХБПродюсер
Харви
Беннетт
- РСПродюсер
Роберт
Сэллин
- ЧГХудожник
Чарльз
Грэффео
- ГРОператор
Гейн
Решер
- ДХКомпозитор
Джеймс
Хорнер