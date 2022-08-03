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Звездный десант: Вторжение

Звездный десант: Вторжение (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Starship Troopers: Invasion
Мультфильм, Боевик85 мин18+

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О фильме

Анимационный проект. После того, как был покинут отдаленный форпост Федерации, Форт Кейси, Карл Дженкинс отправляется на разведку и исчезает в туманности. Закаленные во множественных боях солдаты могут своими действиями принести на Землю смерть человечества, а могут и наоборот его спасти. Третьего не дано.

Страна
США, Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик
Качество
SD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звездный десант: Вторжение»