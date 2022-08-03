Звездный десант: Вторжение (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Starship Troopers: Invasion
Мультфильм, Боевик85 мин18+
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О фильме
Анимационный проект. После того, как был покинут отдаленный форпост Федерации, Форт Кейси, Карл Дженкинс отправляется на разведку и исчезает в туманности. Закаленные во множественных боях солдаты могут своими действиями принести на Землю смерть человечества, а могут и наоборот его спасти. Третьего не дано.
СтранаСША, Япония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик
КачествоSD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb
- САРежиссёр
Синдзи
Арамаки
- СФРежиссёр
Стив
Фостер
- ЛКАктриса
Люси
Кристиан
- ДМАктёр
Дэвид
Матранга
- ДДАктёр
Джастин
Доран
- ДУАктёр
Дэвид
Уолд
- ЭЛАктёр
Эндрю
Лав
- ЛААктёр
Леральдо
Анцальдуа
- КРАктёр
Кид
Ромео
- ЭНАктриса
Эмили
Невес
- МДАктриса
Мелисса
Дэвис
- КМАктёр
Калоб
Мартинес
- ФДСценарист
Флинт
Дилл
- РАСценарист
Роберт
А. Хайнлайн
- САСценарист
Синдзи
Арамаки
- СКСценарист
Сигэхито
Кавада
- ДЧПродюсер
Джозеф
Чоу
- СКПродюсер
Сигэхито
Кавада
- Продюсер
Эдвард
Ноймайер
- ТТКомпозитор
Тэцуя
Такахаси