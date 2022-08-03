Звездный десант: Вторжение (фильм, 2012) смотреть онлайн

Анимационный проект. После того, как был покинут отдаленный форпост Федерации, Форт Кейси, Карл Дженкинс отправляется на разведку и исчезает в туманности. Закаленные во множественных боях солдаты могут своими действиями принести на Землю смерть человечества, а могут и наоборот его спасти. Третьего не дано.

