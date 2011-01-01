Звездная магия (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
2011, Звездная магия
Документальные48 мин16+
Сюжет
В жизни любого человека многое зависит от удачи. А уж тем более, если этот человек – публичный и ведет он не совсем обычную жизнь, а самую что ни на есть – звездную.
Но как привлечь удачу на свою сторону? Многие российские звезды уверены: в этом деле хороши все средства, даже магические!
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