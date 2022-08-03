Военно-историческая драма о фронтовом корреспонденте, расследующем подвиг Зои Космодемьянской. 1941 год. Военному корреспонденту газеты «Правда» Петру Лидову чудом удается выжить после бомбардировки в районе села Петрищево. Местный дед-партизан рассказывает ему о молодой девушке, которая сожгла избы, занятые фашистами, за что ее и казнили немцы. Лидов спешит написать статью о самоотверженном подвиге девушки, но главный редактор Поспелов считает эту историю партизанскими байками. Тогда корреспондент решает провести собственное расследование. К чему это приведет? Узнаете в фильме «Зоя Космодемьянская», который можно смотреть онлайн на Wink.

