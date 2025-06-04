Зов пустоты (фильм, 2025) смотреть онлайн

Хоррор «Зов пустоты» — фильм о том, что не всегда стоит быть дружелюбным с хозяином милой собачки. Уникальная, завязанная на музыке атмосфера и интригующие подтексты создают особое настроение, а любопытная мифологическая основа сюжета удивит фанатов жанра.



После обидного увольнения Морэй отправляется в лесную хижину, чтобы побыть одной в тишине и отгоревать смерть брата. Ее планы рушатся, когда неподалеку появляется группа студентов колледжа, играющих в музыкальной группе. Руководит группой профессор Блэквуд, который преподает психоакустику — субъективное восприятие звука человеком. У него британский акцент и милый щенок по кличке Паркинс, что сразу к располагает к нему главную героиню. Попав на запись, девушка, сама того не подозревая, оказывается в мире, из которого нет возврата. Несмотря на внешнюю дружелюбность группы, музыканты явно что-то скрывают, и это ощущение усиливается за счет виртуозного саунд-дизайна.



Фильм «Зов пустоты» 2025 года отличается от похожих проектов тем, что звук здесь играет отдельную роль, причем как музыка, так и шумы природы. В сочетании с завораживающей операторской работой это делает хоррор оригинальным и свежим представителем жанра.

