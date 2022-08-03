Зомби 2
Wink
Фильмы
Зомби 2

Зомби 2 (фильм, 2020) смотреть онлайн

9.22020, Z-O-M-B-I-E-S 2
Мюзикл, Комедия80 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Зомби возвращаются и теперь им предстоит встретиться с оборотнями, а так же узнать настоящие истоки города Сибрук. Понять себя и принять свою индивидуальность.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мюзикл, Мелодрама
Качество
Full HD, SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зомби 2»