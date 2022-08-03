Золушка и тайна волшебного камня (фильм, 2021) смотреть онлайн

Новые приключения популярной сказочной принцессы. История Золушки не закончилась на встрече с прекрасным принцем Алексом. Элла – именно так зовут девушку на самом деле – как и раньше готова самоотверженно помогать окружающим. А значит, приключений на ее век хватит с лихвой. На этот раз противницей Золушки становится колдунья, превратившая ее возлюбленного в мышь. Рассеять злые чары способен волшебный Камень Жизни. Но найти его непросто, поэтому в путь Золушка отправляется вместе с лучшей подругой, юной волшебницей Кристал. И это путешествие станет большим испытанием для их дружбы.

