Золотые пески Анапы
Wink
Детям
Золотые пески Анапы

Золотые пески Анапы (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.12012, Золотые пески Анапы
Документальный32 мин12+
Фильм в подписке «Wink Дети»

О фильме

Путешествие в места, где волны Черного моря омывают золотой песок под звонкие крики чаек. Короткометражный документальный фильм об особенностях и красоте Анапской пересыпи.

На берегу Черного моря в регионе Кавказа раскинулась длинная песчаная гряда, которая также известна как Анапская пересыпь. Это 50 километров пляжей, состоящих из песка золотистого цвета. Они тянутся от Анапы до Таманского полуострова, а море в этих местах совсем не глубокое. Там же образуются песчаные дюны, которые так волшебно выглядят в местном пейзаже. Команда фильма рассказывает о том, как появилась коса и как природа этого края создает мельчайший кварц. А кроме того, в кадре появятся редкие виды птиц, которые из раза в раз возвращаются на пересыпь, чтобы свить гнезда и отложить яйца.

Отправляйтесь в увлекательную экспедицию по российским песчаным пляжам — документальный фильм «Золотые пески Анапы» 2012 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе.

Страна
Россия
Жанр
Документальный
Качество
Full HD
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг