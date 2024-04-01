Золотые пески Анапы (фильм, 2012) смотреть онлайн

Путешествие в места, где волны Черного моря омывают золотой песок под звонкие крики чаек. Короткометражный документальный фильм об особенностях и красоте Анапской пересыпи.



На берегу Черного моря в регионе Кавказа раскинулась длинная песчаная гряда, которая также известна как Анапская пересыпь. Это 50 километров пляжей, состоящих из песка золотистого цвета. Они тянутся от Анапы до Таманского полуострова, а море в этих местах совсем не глубокое. Там же образуются песчаные дюны, которые так волшебно выглядят в местном пейзаже. Команда фильма рассказывает о том, как появилась коса и как природа этого края создает мельчайший кварц. А кроме того, в кадре появятся редкие виды птиц, которые из раза в раз возвращаются на пересыпь, чтобы свить гнезда и отложить яйца.



Отправляйтесь в увлекательную экспедицию по российским песчаным пляжам — документальный фильм «Золотые пески Анапы» 2012 года смотреть онлайн можно на нашем сервисе.

