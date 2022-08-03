Золотой ребенок (фильм, 1986) смотреть онлайн

Фильм «Золотой ребенок» (1986) — американская комедия с участием популярного комедийного актера Эдди Мерфи, который сыграл главных героев в фильмах «Бумеранг», «Доктор Дулиттл», «Поменяться местами», «Поездка в Америку», «Чокнутый профессор» и других. Фильм «Золотой ребенок» вмещает в себя сразу несколько жанров — комедию, детектив и даже приключенческое фэнтези. Из этого жанрового разнообразия получился увлекательный, добрый и смешной фильм. Теперь и интернет-зрители могут бесплатно смотреть онлайн фильм «Золотой ребенок» в хорошем качестве.Чендлер Джерелл (Эдди Мерфи) живет в Лос-Анджелесе и занимается розыском пропавших детей. Однажды к нему обращается привлекательная молодая девушка Ки Нэнг с просьбой найти мальчика, который был похищен злодеями во время церемонии в тибетском храме. Но на этот раз пропал не обычный ребенок, а золотой. Золотой мальчик — это ребенок с уникальными способностями, который появляется один раз за три тысячи поколений, чтобы спасти человечество. Он несет в себе сострадание, и без него мир превратится в ад. Согласно древнейшему предсказанию золотого ребенка спасет обычный человек из города ангелов. Поначалу Чен не верит во все эти глупости и полагает, что его просто разыгрывают. Странные и ужасные события, происходящие в городе, побуждают Чендлера заняться поисками золотого ребенка. Хитрому и отважному детективу Джереллу предстоит проявить смекалку, справиться со сложными ситуациями и победить главного злодея. Чтобы следить за приключениями остроумного, смелого и веселого героя, советуем бесплатно смотреть онлайн фильм «Золотой ребенок» в хорошем качестве.

