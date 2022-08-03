Знакомые картинки
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Знакомые картинки

Знакомые картинки (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно

8.51957, Знакомые картинки
Мультфильм, Короткометражка10 мин0+

О фильме

Несколько коротких сюжетов, составляющих содержание фильма, объединены конферансом Аркадия Райкина, выступающего в роли лакировщика действительности. Ему кажется, что покупатели наотрез отказываются от последних парижских моделей человек, нашедший тысячу рублей, стремится их вернуть потерявшему мясо продается только без костей домоуправление проводит текущий ремонт в квартирах без напоминания жильцов милиционер не штрафует нарушителей «скорая помощь» прибывает через секунду вежливость пассажиров городского транспорта беспримерна…

Страна
СССР
Жанр
Советские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
Качество
SD
Время
10 мин / 00:10

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb