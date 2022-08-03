Знакомые картинки (фильм, 1957) смотреть онлайн бесплатно
8.51957, Знакомые картинки
Мультфильм, Короткометражка10 мин0+
О фильме
Несколько коротких сюжетов, составляющих содержание фильма, объединены конферансом Аркадия Райкина, выступающего в роли лакировщика действительности. Ему кажется, что покупатели наотрез отказываются от последних парижских моделей человек, нашедший тысячу рублей, стремится их вернуть потерявшему мясо продается только без костей домоуправление проводит текущий ремонт в квартирах без напоминания жильцов милиционер не штрафует нарушителей «скорая помощь» прибывает через секунду вежливость пассажиров городского транспорта беспримерна…
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультфильм, Короткометражка
КачествоSD
Время10 мин / 00:10
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb