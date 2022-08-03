Злоключения китайца в Китае (фильм, 1965) смотреть онлайн
8.41965, Les tribulations d'un Chinois en Chine
Комедия, Приключения103 мин18+
О фильме
Изрядно заскучавшему от жизни молодому миллионеру никак не удается наложить на себя руки, и тогда его друг берется помочь горе-самоубийце, наняв для этого настоящих киллеров и предварительно сообщив, что жить тому остается ровно месяц. Но спустя некоторое время Артюр встречает в кабаке танцовщицу Александрин Пинардель и влюбляется в нее. И ему сразу очень захотелось жить...
СтранаИталия, Франция
ЖанрКомедия, Приключения
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ФдРежиссёр
Филипп
де Брока
- Актёр
Жан-Поль
Бельмондо
- УААктриса
Урсула
Андресс
- МПАктриса
Мария
Паком
- ВЛАктриса
Валери
Лагранж
- ВИАктёр
Валерий
Инкижинов
- ДСАктёр
Джо
Саид
- МДАктёр
Марио
Давид
- ППАктёр
Поль
Пребуа
- ДХАктёр
Джесс
Хан
- ЖРАктёр
Жан
Рошфор
- ДБСценарист
Даниэль
Буланже
- ЖВСценарист
Жюль
Верн
- ЖДПродюсер
Жорж
Дансижер
- АМПродюсер
Александр
Мнушкин
- ЖМХудожница
Жаклин
Моро
- ЭСОператор
Эдмон
Сешан
- ЖДКомпозитор
Жорж
Делерю