Злоключения китайца в Китае (фильм, 1965) смотреть онлайн

Злоключения китайца в Китае
Злоключения китайца в Китае

Злоключения китайца в Китае (фильм, 1965)

8.41965, Les tribulations d'un Chinois en Chine
Комедия, Приключения103 мин18+

О фильме

Изрядно заскучавшему от жизни молодому миллионеру никак не удается наложить на себя руки, и тогда его друг берется помочь горе-самоубийце, наняв для этого настоящих киллеров и предварительно сообщив, что жить тому остается ровно месяц. Но спустя некоторое время Артюр встречает в кабаке танцовщицу Александрин Пинардель и влюбляется в нее. И ему сразу очень захотелось жить...

Страна
Италия, Франция
Жанр
Комедия, Приключения
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Злоключения китайца в Китае»