Злоключения китайца в Китае (фильм, 1965) смотреть онлайн

Изрядно заскучавшему от жизни молодому миллионеру никак не удается наложить на себя руки, и тогда его друг берется помочь горе-самоубийце, наняв для этого настоящих киллеров и предварительно сообщив, что жить тому остается ровно месяц. Но спустя некоторое время Артюр встречает в кабаке танцовщицу Александрин Пинардель и влюбляется в нее. И ему сразу очень захотелось жить...

