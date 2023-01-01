Злодей
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Злодей

Злодей (фильм, 1993) смотреть онлайн

1993, Khal Nayak
Боевики, Криминал163 мин0+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Полиция долгое время не может выйти на след террористической группировки, занимающейся срывом избирательной компании в стране. Из ее рук постоянно ускользает организатор большинства акций профессиональный убийца Баларам.

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Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Злодей»

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