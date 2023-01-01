Злодей (фильм, 1993) смотреть онлайн
1993, Khal Nayak
Боевики, Криминал163 мин0+
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Сюжет
Полиция долгое время не может выйти на след террористической группировки, занимающейся срывом избирательной компании в стране. Из ее рук постоянно ускользает организатор большинства акций профессиональный убийца Баларам.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- СГРежиссёр
Субхаш
Гхай
- СДАктёр
Санджай
Датт
- МДАктриса
Мадхури
Диксит
- ДШАктёр
Джеки
Шрофф
- РГАктриса
Ракхи
Гулзар
- АКАктёр
Анупам
Кхер
- РКАктриса
Рамья
Кришна
- ПМАктёр
Прамод
Мутху
- СМАктриса
Сушмита
Макхержи
- АХАктёр
А.К.
Хангал
- НГАктриса
Нина
Гупта
- СГСценарист
Субхаш
Гхай
- СГПродюсер
Субхаш
Гхай
- АГПродюсер
Ашок
Гаи
- БДХудожник
Биджон
Дас Гупта
- НЛХудожница
Нита
Лулла
- АСХудожница
Анна
Сингх
- АМОператор
Ашок
Мехта
- ЛШКомпозитор
Лаксмикант
Шантарам Кудалкар
- ПРКомпозитор
Пьярелал
Рампрасад Шарма