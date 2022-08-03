Wink
Фильмы
З/Л/О: Новый вирус

З/Л/О: Новый вирус (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, V/H/S: Viral
Ужасы77 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

История о подростках, одержимых желанием прославиться, которые невольно становятся звездами очередной интернет-сенсации…

Страна
Испания, США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «З/Л/О: Новый вирус»