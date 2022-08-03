З/Л/О: Новый вирус (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, V/H/S: Viral
Ужасы77 мин18+
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О фильме
Рейтинг
4.2 КиноПоиск
4.2 IMDb
- ДБРежиссёр
Джастин
Бенсон
- ТЛРежиссёр
Тодд
Линкольн
- АМРежиссёр
Аарон
Мурхед
- ПЛАктёр
Патрик
Лори
- ЭААктриса
Эмилия
Арес Зорян
- СКАктриса
Селия
К. Милиус
- СБАктёр
Стив
Беренс
- ГБАктёр
Гарретт
Бейлс
- ЭРАктёр
Эшли
Риверс
- ССАктриса
Стефани
Сильвер
- ЧДАктёр
Чарльз
Джонсон
- РШАктёр
Райан
Штаатс
- РЭАктёр
Роберт
Эндрю Зальберг
- МССценарист
Марсель
Сармиенто
- ГБПродюсер
Гари
Бинкоу
- БМПродюсер
Брэд
Миска
- РБПродюсер
Роксанна
Бенжамин
- ДБПродюсер
Джастин
Бенсон
- НКХудожница
Ноэ
Кабаньяс
- СМХудожник
Санни
Мун
- БМХудожник
Блейк
Майерс
- БГХудожница
Беатриз
Гарсия
- Художник
Ник
Морган
- ДБМонтажёр
Джастин
Бенсон
- ДФОператор
Джордж
Фюхт
- АМОператор
Аарон
Мурхед
- ДБКомпозитор
Джозеф
Бишара
- КККомпозитор
Кристофер
Картер