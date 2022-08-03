Зимняя спячка
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Зимняя спячка

Зимняя спячка (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Kis Uykusu
Драма188 мин18+

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О фильме

Отель «Отелло» в Анатолии. Им управляет импозантный седовласый Айдин, бывший театральный актер, чья слава давно прошла. Вместе с ним живут красавица-жена, занимающаяся благотворительностью, и сестра, тоскующая по мужу, с которым не так давно развелась. Небывалый снегопад отрезает отель от цивилизации, и он становится убежищем для этих трех человек и декорацией, в которой разыгрываются сцены их мучений.

Страна
Германия, Турция, Франция
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
188 мин / 03:08

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зимняя спячка»