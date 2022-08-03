Зимняя спячка (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Kis Uykusu
Драма188 мин18+
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О фильме
Отель «Отелло» в Анатолии. Им управляет импозантный седовласый Айдин, бывший театральный актер, чья слава давно прошла. Вместе с ним живут красавица-жена, занимающаяся благотворительностью, и сестра, тоскующая по мужу, с которым не так давно развелась. Небывалый снегопад отрезает отель от цивилизации, и он становится убежищем для этих трех человек и декорацией, в которой разыгрываются сцены их мучений.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
8.0 IMDb
- НБРежиссёр
Нури
Бильге Джейлан
- ХБАктёр
Халук
Бильгинер
- МСАктриса
Мелиса
Сёзен
- ДААктриса
Демет
Акбаг
- Актёр
Айберк
Пекджан
- СМАктёр
Серхат
Мустафа Кылыч
- НИАктёр
Нежат
Ишлер
- ТЛАктёр
Тамер
Левент
- НСАктёр
Надир
Сарыбаджак
- МААктёр
Мехмет
Али Нуроглу
- ЭДАктёр
Эмирхан
Доруктутан
- ЭДСценарист
Эбру
Джейлан
- НБСценарист
Нури
Бильге Джейлан
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- ЗОПродюсер
Зейнеп
Озбатур
- НБПродюсер
Нури
Бильге Джейлан
- МЙПродюсер
Музаффер
Йылдырым
- ГКХудожница
Гамзе
Куш
- НБМонтажёр
Нури
Бильге Джейлан