Ж.К.В.Д.

Ж.К.В.Д. (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Ж.К.В.Д.
Боевик92 мин18+

О фильме

Бывшая звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм давно погряз во второсортных фильмах: счета, выставляемые адвокатами жены, не оставляют ему выбора — чтобы выплачивать алименты, Жан-Клод готов играть любые роли. Решив начать жизнь с чистого листа, он отправляется в Брюссель, чтобы восстановить силы в родительском доме. Заскочив по пути в почтовое отделение снять немного наличности, актeр неожиданно оказывается невольным соучастником ограбления. Почуявшие запах жареного СМИ объявляют его организатором преступления…

Жанр
Боевик
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb