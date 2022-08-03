Ж.К.В.Д. (фильм, 2008) смотреть онлайн

Бывшая звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм давно погряз во второсортных фильмах: счета, выставляемые адвокатами жены, не оставляют ему выбора — чтобы выплачивать алименты, Жан-Клод готов играть любые роли. Решив начать жизнь с чистого листа, он отправляется в Брюссель, чтобы восстановить силы в родительском доме. Заскочив по пути в почтовое отделение снять немного наличности, актeр неожиданно оказывается невольным соучастником ограбления. Почуявшие запах жареного СМИ объявляют его организатором преступления…

