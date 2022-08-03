Жизнь (фильм, 2011) смотреть онлайн

За пять миллиардов лет жизнь на Земле эволюционировала в невероятное богатство и разнообразность, которые мы видим сегодня. «Одна Жизнь» — это праздник самых блестящих и захватывающих историй выживания в животном царстве. Сюжетная линия ведет нас через полный цикл жизни к рождению нового поколения, затрагивая все формы жизни на Земле. Неважно, крылья у нас или ласты, две ноги или восемь — торжествующая история жизни соединяет всех нас воедино. Поиск пищи, поиск жилья, выживание наперекор всем невзгодам, поиск родственной души, воспитание детей — темы «Одной Жизни» являются универсальными и затронут сердца зрителей во всем мире.

