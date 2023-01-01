Жизнь в цитадели (фильм, 1947) смотреть онлайн

Советская армия подходит к границам Эстонии, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. Но все эти события проходят мимо известного эстонского ботаника, профессора Мийласа. В своем особняке, как в неприступной «цитадели», старый ученый пытается спрятаться от окружающего мира. Когда-то Мийлас создал проект осушения болот, но правящие круги буржуазной Эстонии отказались осуществить смелый замысел ученого. Разочаровавшись в возможности использовать научную работу на благо людей, профессор решает ограничиться проблемами «чистой науки». Но жизнь властно врывается в его дом. Ученый, поселивший у себя старшего сына Ральфа и племянника Рихарда, с ужасом убеждается, что под своим кровом он приютил нацистских убийц, палачей из гитлеровского лагеря смерти. Это прозрение чуть не стоило профессору жизни...



Жизнь в цитадели смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.