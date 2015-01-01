Жизнь с мертвым (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Девушка по имени Макс чувствует себя абсолютно потерянной после самоубийства своего бойфренда Адама. Времени с того рокового дня прошло немало, но ни один способ, законный и противозаконный, вновь почувствовать вкус жизни не сработал. Макс по-прежнему находится в ужасном состоянии. Знакомст�во и дальнейшее общение с загадочным парнем по имени Иш несколько меняют ситуацию. Новый приятель предлагает Макс сбежать в лес. Так, по его мнению, девушка найдёт путь к исцелению своей души и истинному прощению своего бойфренда за этот фатальный поступок.



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