Жизнь. Растения (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

История растений насчитывает около полумиллиарда лет. Как и животные, растения постоянно борются за пищу, защищают отпрысков и спасаются от хищников. Они умеют обманывать, и даже иногда охотятся. Вас ждет рассказ о таких представителях растительного мира, как венерина мухоловка, драконово дерево, бамбук, кошачий коготь и другие...



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