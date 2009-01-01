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Жизнь. Растения

Жизнь. Растения (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, Жизнь. Растения
Документальные0+

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Сюжет

История растений насчитывает около полумиллиарда лет. Как и животные, растения постоянно борются за пищу, защищают отпрысков и спасаются от хищников. Они умеют обманывать, и даже иногда охотятся. Вас ждет рассказ о таких представителях растительного мира, как венерина мухоловка, драконово дерево, бамбук, кошачий коготь и другие...

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