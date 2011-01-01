Жизнь прекрасна (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой преуспевающий журналист Адам готовится выпустить сенсационную статью о вулканах в Европе. Он не курит, не пьет, ведeт здоровый образ жизни, не водит машину, потому что это опасно. Кроме того, у нашего героя есть всe для счастья: прекрасный дом, любимая девушка, хорошая работа. Но вот беда: наполеоновским планам помешали неожиданные боли в спине. После визита к врачу Адам узнает страшную правду: у него рак спинного мозга с редкой мутацией хромосом, не поддающейся лечению. Что делать? Как жить дальше? Как не сойти с ума? Можно ли выйти победителем в битве с медленной смертью?



Жизнь прекрасна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.