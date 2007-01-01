Жизнь по Джейн Остин (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Молодой влюбленный мужчина и пять неординарных женщин объединяются на один сезон в литературный клуб, чтобы обсудить шесть классических романов известной писательницы. В ходе обращения к книгам они понимают, что душевные переживания и сердечные страдания персонажей не сильно отличаются от их собственных. А атмосфера и реалии ХХI века — подобны версии романов. Не смотря на то, что все герои сталкиваются в жизни с обыденными житейскими проблемами, на страницах книг они находят параллели человеческих страстей, любви и дружбы, разочарований и романтических надежд. И каждый находит ответ для себя.



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