Живой мертвец (фильм, 2010) смотреть онлайн

После преждевременной гибели своих родителей в автомобильной аварии, главный герой фильма – Дилан О’Рорк замкнулся в себе. Разорвав отношения с бывшими школьными друзьями и любимой девушкой, он устроился работать в похоронное бюро. Его владелец сочувствует Дилану и уговаривает вернуться к прежней жизни. Но после десяти лет добровольного одиночества это не так просто сделать, как кажется. Иногда, чтобы возродиться, нужно… умереть. Пусть и понарошку. С помощью владельца бюро Дилан разыгрывает собственные похороны, чтобы посмотреть, кто придет с ним проститься. И тут в игру вступают совсем другие силы.

