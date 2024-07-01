Живи свободно или умри (фильм, 2006) смотреть онлайн бесплатно

История о парне, по прозвищу «Жестокий Джонни», известном в криминальных кругах фальсификаторе скидочных купонов. Разъезжая по городу на своем раздолбанном грузовике, он призывает жителей приобретать купоны. Неожиданная встреча с давним приятелем по имени Джеф Лагран, который приехал домой, чтобы помочь сестре разобраться с небольшим наследством, наталкивает Жестокого Джонни на мысль «погреть руки».



Он всячески пытается влезть и «помочь» в делах членам семьи Лагран. Но недотепа Джеф, все же, прислушивается к голосу разума и не дает Джонни обвести себя вокруг пальца. Дела Жестокого Джонни идут из ряда вон плохо. Ситуация обостряется еще и тем, что некий психически неуравновешенный коп решает более пристально присмотреться к Джонни и вплотную заняться его «бизнесом».

