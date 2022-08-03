Жираф Раф (фильм, 2017) смотреть онлайн

Паттерсон Пеппс — обычный мальчишка, которому скоро предстоит пойти «первый раз в первый класс», но у него есть очень необычный друг. Это самый настоящий жираф, с которым Паттерсон познакомился потому, что живет рядом с зоопарком. Друзья практически неразлучны, и мальчик уверен, что так будет всегда, а Раф пойдет в школу вместе с ним. Что предпримет Паттерсон, когда поймет, что это невозможно?

