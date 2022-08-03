Жираф Раф (фильм, 2017) смотреть онлайн
О фильме
Паттерсон Пеппс — обычный мальчишка, которому скоро предстоит пойти «первый раз в первый класс», но у него есть очень необычный друг. Это самый настоящий жираф, с которым Паттерсон познакомился потому, что живет рядом с зоопарком. Друзья практически неразлучны, и мальчик уверен, что так будет всегда, а Раф пойдет в школу вместе с ним. Что предпримет Паттерсон, когда поймет, что это невозможно?
СтранаБельгия, Германия, Нидерланды
ЖанрСемейный
КачествоSD
Время70 мин / 01:10
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ББРежиссёр
Барбара
Бредеро
- ЛдАктёр
Лиам
де Фриз
- ЯвАктёр
Янник
ван де Вельде
- ЭЯАктёр
Эгберт
Ян Вебер
- МБАктриса
Меди
Брукман
- МФАктёр
Мартейн
Фишер
- ДЛАктриса
Долорес
Левин
- РБАктёр
Райан
Бельрази Алауи
- ФСАктёр
Ферди
Стофмел
- ХСАктёр
Хуб
Смит
- ТвСценарист
Тейс
ван Марле
- ЭМСценарист
Энни
М. Шмидт
- ЭЭПродюсер
Эва
Эйзенлоэффель
- ЛППродюсер
Леонтине
Пети
- ХВКомпозитор
Херман
Виткам