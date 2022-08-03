Жираф Раф (фильм, 2017) смотреть онлайн

Жираф Раф
8.72017, Dikkertje Dap
Паттерсон Пеппс — обычный мальчишка, которому скоро предстоит пойти «первый раз в первый класс», но у него есть очень необычный друг. Это самый настоящий жираф, с которым Паттерсон познакомился потому, что живет рядом с зоопарком. Друзья практически неразлучны, и мальчик уверен, что так будет всегда, а Раф пойдет в школу вместе с ним. Что предпримет Паттерсон, когда поймет, что это невозможно?

Бельгия, Германия, Нидерланды
Семейный
SD
70 мин / 01:10

8.5 КиноПоиск
6.5 IMDb