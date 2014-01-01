Wink
Фильмы
Женщина во дворе

Женщина во дворе (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Dans la cour
Драмы, Мелодрамы93 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Антуан, сорокалетний музыкант, внезапно решает завершить свою карьеру. Поблуждав по городу несколько дней, он устраивается на работу консьержем. Недавно вышедшая на пенсию Матильда обнаруживает в стене своей гостиной трещину. Ее беспокойство перерастает в панику. Антуан пытается подружиться с ней…

Женщина во дворе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина во дворе»

Всё