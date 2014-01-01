Женщина во дворе (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Dans la cour
Драмы, Мелодрамы93 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Антуан, сорокалетний музыкант, внезапно решает завершить свою карьеру. Поблуждав по городу несколько дней, он устраивается на работу консьержем. Недавно вышедшая на пенсию Матильда обнаруживает в стене своей гостиной трещину. Ее беспокойство перерастает в панику. Антуан пытается подружиться с ней…
Женщина во дворе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ПСРежиссёр
Пьер
Сальвадори
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- ГКАктёр
Гюстав
Керверн
- ФААктёр
Федор
Аткин
- ПМАктёр
Пио
Мармай
- ММАктриса
Мишель
Моретти
- НБАктёр
Николас
Бушо
- ОКАктёр
Олег
Купчик
- ГКАктриса
Гаранс
Клавель
- КФАктриса
Кароль
Франк
- ОШАктёр
Оливье
Шарассон
- ПССценарист
Пьер
Сальвадори
- ДЛСценарист
Дэвид
Леотард
- БГСценарист
Бенуа
Граффин
- ФМПродюсер
Филипп
Мартен
- ПСПродюсер
Пьер
Сальвадори
- ВМХудожница
Вирджиния
Монтель
- БПХудожник
Борис
Пио
- СМКомпозитор
Стефин
Мерритт