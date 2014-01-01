Женщина во дворе (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Антуан, сорокалетний музыкант, внезапно решает завершить свою карьеру. Поблуждав по городу несколько дней, он устраивается на работу консьержем. Недавно вышедшая на пенсию Матильда обнаруживает в стене своей гостиной трещину. Ее беспокойство перерастает в панику. Антуан пытается подружиться с ней…



Женщина во дворе смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.