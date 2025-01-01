Фильм Женщина в черном. Невеста дьявола
2025, Pengantin Setan
Ужасы18+
О фильме
Вскоре после свадьбы сЭхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения итревожные совпадения. Поначалу её мужАриэль невоспринимает происходящее всерьёз, носо временем становится ясно—в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила. Злой призрак, одержимый Эхой, делает всё, чтобы разрушить её брак: онпроникает всны девушки, внушает страх ипостепенно отдаляет её отреальности. Пытаясь спасти жену, Ариэль сталкивается сдревними ритуалами ишаманами, аЭха—с выбором между миром живых ицарством тьмы.
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- АКРежиссёр
Азхар
Кинои Лубис
- ЭКАктриса
Эрика
Карлина
- ЭБАктёр
Энче
Багус
- ЭМАктёр
Эмир
Махира
- РМАктриса
Рут
Марини
- ДПАктёр
Дивка
Прадньяна
- ХМСценарист
Хусейн
М. Атмоджо
- DKСценарист
Dennis
Kumar
- АППродюсер
Амрит
Пунджаби
- РППродюсер
Раам
Пунджаби
- ТМХудожник
Т.
Моти Д. Сетьянто
- ТРМонтажёр
Тегу
Рахарджо
- ААМонтажёр
Ахьят
Андрианто
- АНКомпозитор
Агхи
Нароттама