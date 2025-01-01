Фильм Женщина в черном. Невеста дьявола

Женщина в черном. Невеста дьявола
Женщина в черном. Невеста дьявола

2025, Pengantin Setan
Ужасы18+
Вскоре после свадьбы сЭхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения итревожные совпадения. Поначалу её мужАриэль невоспринимает происходящее всерьёз, носо временем становится ясно—в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила. Злой призрак, одержимый Эхой, делает всё, чтобы разрушить её брак: онпроникает всны девушки, внушает страх ипостепенно отдаляет её отреальности. Пытаясь спасти жену, Ариэль сталкивается сдревними ритуалами ишаманами, аЭха—с выбором между миром живых ицарством тьмы.

Страна
Индонезия
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.0 IMDb