Фильм Женщина в черном. Невеста дьявола

Вскоре после свадьбы сЭхой начинают происходить странные вещи: ночные кошмары, видения итревожные совпадения. Поначалу её мужАриэль невоспринимает происходящее всерьёз, носо временем становится ясно—в жизнь супругов вмешалась потусторонняя сила. Злой призрак, одержимый Эхой, делает всё, чтобы разрушить её брак: онпроникает всны девушки, внушает страх ипостепенно отдаляет её отреальности. Пытаясь спасти жену, Ариэль сталкивается сдревними ритуалами ишаманами, аЭха—с выбором между миром живых ицарством тьмы.



