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Железобетон

Железобетон (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, Tekkon kinkurîto
Аниме, Приключения106 мин18+

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О фильме

Футуристический мир Города Богатств, в котором проживают двое мальчиков сирот, построен на величайшем контрасте иногда жизнь здесь проявляет свои дары, порой она может обойтись крайне жестоко. Их называют «Black & White».

Страна
Япония
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал, Аниме
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb