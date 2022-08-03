Железобетон (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Tekkon kinkurîto
Аниме, Приключения106 мин18+
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О фильме
Футуристический мир Города Богатств, в котором проживают двое мальчиков сирот, построен на величайшем контрасте иногда жизнь здесь проявляет свои дары, порой она может обойтись крайне жестоко. Их называют «Black & White».
СтранаЯпония
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения, Криминал, Аниме
КачествоSD
Время106 мин / 01:46
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb
- МАРежиссёр
Майкл
Ариас
- КНАктёр
Кадзунари
Ниномия
- Актриса
Ю
Аои
- ЮИАктёр
Юсукэ
Исэя
- ККАктёр
Канкуро
Кудо
- МТАктёр
Мин
Танака
- РНАктёр
Рокуро
Ная
- ТНАктёр
Томомити
Нисимура
- МАктёр
Мугихито
- НОАктёр
Нао
Омори
- ЁОАктёр
Ёсинори
Окада
- КМСценарист
Кодзи
Моримото
- ТМСценарист
Таиё
Мацумото
- ЭКПродюсер
Эйити
Камагата
- СКХудожник
Синдзи
Кимура
- МТМонтажёр
Мицуми
Такэмия