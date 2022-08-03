Железная маска
Wink
Фильмы
Железная маска
7.11929, The Iron Mask
Драма, Приключения71 мин12+

Железная маска (фильм, 1929) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Король Франции Людовик XIII взволнован появлением на свет сына - законного наследника трона. Но когда королева родила близнецов...

Страна
США
Жанр
Исторический, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
71 мин / 01:11

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железная маска»