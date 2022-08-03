Железная маска (фильм, 1929) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Король Франции Людовик XIII взволнован появлением на свет сына - законного наследника трона. Но когда королева родила близнецов...
СтранаСША
ЖанрИсторический, Приключения, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время71 мин / 01:11
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- АДРежиссёр
Аллан
Дуон
- ДФАктёр
Дуглас
Фэрбенкс
- ЛБАктёр
Леон
Бари
- ТСАктёр
Тайни
Сэндфорд
- ДКАктёр
Джино
Коррадо
- НДАктёр
Найджел
Де Брулир
- УХАктёр
Улльрих
Хаупт
- ББАктриса
Белль
Беннетт
- МДАктриса
Маргарит
Де Ла Мотт
- ДРАктриса
Дороти
Ревьер
- РСАктёр
Рольф
Седан
- ДФСценарист
Дуглас
Фэрбенкс
- ДКСценарист
Джек
Каннингэм
- АДСценарист
Аллан
Дуон
- ДФПродюсер
Дуглас
Фэрбенкс
- УКХудожник
Уильям
Кэмерон Мензиес
- ПБХудожник
Пол
Барнс
- ЛИХудожник
Лоуренс
Ирвинг
- ГШОператор
Генри
Шарп
- КДКомпозитор
Карл
Дэвис
- УПКомпозитор
Уильям
П. Перри