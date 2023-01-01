Жажда славы
Жажда славы

Фильм Жажда славы

2023, Magazine Dreams
Драма, Спортивный18+
О фильме

Киллиан живёт с дедушкой-ветераном Вьетнамской войны и мечтает стать известным бодибилдером, чтобы попасть на обложки журналов. Он усиленно тренируется, принимает стероиды и пишет письма своему кумиру — чемпиону Брэду Вандерхорну, а также страдает от приступов неконтролируемой агрессии, посещает психолога и пытается наладить личную жизнь. Шанс реализовать мечту появляется, когда Киллиана отбирают на национальные соревнования.

Страна
США
Жанр
Спортивный, Драма
Качество
Full HD

