Фильм Жажда славы

Киллиан живёт с дедушкой-ветераном Вьетнамской войны и мечтает стать известным бодибилдером, чтобы попасть на обложки журналов. Он усиленно тренируется, принимает стероиды и пишет письма своему кумиру — чемпиону Брэду Вандерхорну, а также страдает от приступов неконтролируемой агрессии, посещает психолога и пытается наладить личную жизнь. Шанс реализовать мечту появляется, когда Киллиана отбирают на национальные соревнования.



Жажда славы