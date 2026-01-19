Жаркое лето в Кабуле (фильм, 1983) смотреть онлайн

1978 год. В Кабул по приглашению правительства Демократической Республики Афганистан приезжает крупный советский хирург Федоров. Гость сразу же включается в работу, проводит в палатах и хирургических кабинетах дни и ночи, спасая больных и раненных.



В госпитале, как в зеркале, отражается сложная политическая ситуация тогдашнего Афганистана: здесь и защитники революции, и ее враги, и те, кто попал под влияние душманов. Но все они больные, им нужна помощь. А долг врача - избавлять людей от страданий.

