Жаркое лето в Кабуле (фильм, 1983) смотреть онлайн

Жаркое лето в Кабуле
8.71983, Жаркое лето в Кабуле
Боевик, Драма81 мин16+
О фильме

1978 год. В Кабул по приглашению правительства Демократической Республики Афганистан приезжает крупный советский хирург Федоров. Гость сразу же включается в работу, проводит в палатах и хирургических кабинетах дни и ночи, спасая больных и раненных.

В госпитале, как в зеркале, отражается сложная политическая ситуация тогдашнего Афганистана: здесь и защитники революции, и ее враги, и те, кто попал под влияние душманов. Но все они больные, им нужна помощь. А долг врача - избавлять людей от страданий.

Страна
СССР
Жанр
Боевик, Драма
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb