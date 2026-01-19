Жаркое лето в Кабуле (фильм, 1983) смотреть онлайн
8.71983, Жаркое лето в Кабуле
Боевик, Драма81 мин16+
О фильме
1978 год. В Кабул по приглашению правительства Демократической Республики Афганистан приезжает крупный советский хирург Федоров. Гость сразу же включается в работу, проводит в палатах и хирургических кабинетах дни и ночи, спасая больных и раненных.
В госпитале, как в зеркале, отражается сложная политическая ситуация тогдашнего Афганистана: здесь и защитники революции, и ее враги, и те, кто попал под влияние душманов. Но все они больные, им нужна помощь. А долг врача - избавлять людей от страданий.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- АХРежиссёр
Али
Хамраев
- ВЛРежиссёр
Вали
Латифи
- ОЖАктёр
Олег
Жаков
- НОАктёр
Николай
Олялин
- ДМАктёр
Джемал
Мониава
- ГТАктриса
Гульбустон
Ташбаева
- МААктриса
Матлюба
Алимова
- ЛХАктриса
Лейла
Хамраева
- ЛБАктёр
Леонард
Бабаханов
- КФАктёр
Кадыр
Фарух
- БИАктёр
Бахтиёр
Ихтияров
- РСАктёр
Рустам
Сагдуллаев
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- ЭАКомпозитор
Эдуард
Артемьев