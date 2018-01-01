Wink
Фильмы
Зерно
Актёры и съёмочная группа фильма «Зерно»

Актёры и съёмочная группа фильма «Зерно»

Режиссёры

Ксения Бугримова

Ксения Бугримова

Режиссёр

Актёры

Ольга Гришина

Ольга Гришина

Актриса
Глеб Мацибора

Глеб Мацибора

Актёр

Сценаристы

Ольга Хавжу

Ольга Хавжу

Сценарист
Анастасия Резникова

Анастасия Резникова

Сценарист
Ксения Бугримова

Ксения Бугримова

Сценарист
Тала Онищук

Тала Онищук

Сценарист

Операторы

Сергей Ревуцкий

Сергей Ревуцкий

Оператор