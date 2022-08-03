Зеркала: Инкарнация
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Зеркала: Инкарнация

Зеркала: Инкарнация (фильм, 2020) смотреть онлайн

7.02020, Behind You
Ужасы82 мин18+

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О фильме

После смерти матери две несовершеннолетние сестры Оливия и Клэр прибывают в дом родной тeти Бет, которая не очень-то рада гостям. 40 лет назад в этом доме нечто убило младшую сестру Бет, и теперь женщина строго-настрого запрещает девочкам спускаться в подвал. Но ночью голос зовeт младшую Клэр: указывает ей, где найти ключ от подвала, велит подойти к зеркалу и произнести заклинание, чтобы тeмная сущность могла пробраться в этот мир.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеркала: Инкарнация»