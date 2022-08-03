После смерти матери две несовершеннолетние сестры Оливия и Клэр прибывают в дом родной тeти Бет, которая не очень-то рада гостям. 40 лет назад в этом доме нечто убило младшую сестру Бет, и теперь женщина строго-настрого запрещает девочкам спускаться в подвал. Но ночью голос зовeт младшую Клэр: указывает ей, где найти ключ от подвала, велит подойти к зеркалу и произнести заклинание, чтобы тeмная сущность могла пробраться в этот мир.

