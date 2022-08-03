Зеркала: Инкарнация (фильм, 2020) смотреть онлайн
7.02020, Behind You
Ужасы82 мин18+
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О фильме
После смерти матери две несовершеннолетние сестры Оливия и Клэр прибывают в дом родной тeти Бет, которая не очень-то рада гостям. 40 лет назад в этом доме нечто убило младшую сестру Бет, и теперь женщина строго-настрого запрещает девочкам спускаться в подвал. Но ночью голос зовeт младшую Клэр: указывает ей, где найти ключ от подвала, велит подойти к зеркалу и произнести заклинание, чтобы тeмная сущность могла пробраться в этот мир.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Актриса
Эдди
Миллер
- ЭБАктриса
Элизабет
Биркнер
- ДБАктриса
Джен
Броберг
- Актриса
Эйми-Линн
Чедвик
- МКАктриса
Мелисса
Кэннон
- СКАктриса
Сиенна
Карлсон
- СМАктриса
Скайлер
М. Дэй
- СЭАктёр
Стерлинг
Эванс
- КЛАктриса
Кэролайн
Лэбрум
- ДРПродюсер
Джесси
Рэнни
- ЛБПродюсер
Ларисса
Бек
- МКПродюсер
Мелисса
Кэннон
- НЯАктриса дубляжа
Ниёле
Яушева
- МЯАктриса дубляжа
Мария
Якименко
- НМАктриса дубляжа
Наталья
Мартынова
- АБАктёр дубляжа
Артем
Бордовский
- ОВАктриса дубляжа
Ольга
Вечерик
- ЛСХудожница
Лорен
Спэлдинг
- ЭДХудожница
Эмили
Джейкобсен
- УРХудожник
Уильям
Роуэн мл.
- БООператор
Бенжамин
Оллред
- КДКомпозитор
Кристиан
Дэвис