Зеленее травы (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, Greener Grass
Комедия18+
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О фильме
Комедия абсурда, высмеивающая традиционные представления об идеальной семье. Действие разворачивается в одноэтажной Америке, где две заклятые подруги беспрестанно соревнуются за звание лучшей мамочки самого талантливого ребенка. Результаты борьбы оказываются причудливее любых ожиданий.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЖДРежиссёр
Жослин
ДеБоэр
- ДЛРежиссёр
Доун
Люббе
- ЖДАктриса
Жослин
ДеБоэр
- ДЛАктриса
Доун
Люббе
- ББАктёр
Бек
Беннетт
- НКАктёр
Нил
Кейси
- МХАктриса
Мэри
Холлэнд
- ДКАктриса
Д’Арси
Карден
- ДХАктёр
Джулиан
Хиллиард
- ЯБАктриса
Яница
Браво
- ДДАктриса
Дот-Мари
Джонс
- ЭМАктёр
Эшер
Майлз Фаллика
- ЖДСценарист
Жослин
ДеБоэр
- ДЛСценарист
Доун
Люббе
- НМПродюсер
Натали
Мецгер
- ЖДПродюсер
Жослин
ДеБоэр
- ДЛПродюсер
Доун
Люббе
- ММПродюсер
Мэтт
Миллер
- КГХудожница
Кристин
Гиблер
- ЛОХудожница
Лорен
Оппельт
- ЛАОператор
Лоуелл
А. Мейер