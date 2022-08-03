Зеленее травы (фильм, 2019) смотреть онлайн

Комедия абсурда, высмеивающая традиционные представления об идеальной семье. Действие разворачивается в одноэтажной Америке, где две заклятые подруги беспрестанно соревнуются за звание лучшей мамочки самого талантливого ребенка. Результаты борьбы оказываются причудливее любых ожиданий.

