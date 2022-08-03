Зеленее травы
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Зеленее травы

Зеленее травы (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, Greener Grass
Комедия18+

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О фильме

Комедия абсурда, высмеивающая традиционные представления об идеальной семье. Действие разворачивается в одноэтажной Америке, где две заклятые подруги беспрестанно соревнуются за звание лучшей мамочки самого талантливого ребенка. Результаты борьбы оказываются причудливее любых ожиданий.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зеленее травы»