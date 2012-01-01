Зеленчукская астрофизическая обсерватория (фильм, 2012) смотреть онлайн

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Звездное небо глазами журналистов, которым удалось посмотреть в профессиональные телескопы обсерватории на Северном Кавказе. Увлекательный документальный фильм для тех, кто обожает астрономию.



В республике Карачаево-Черкесия находится крупная обсерватория Российской �академии наук, где есть мощнейшие инструменты для того, чтобы изучать космос. Это огромный азимутальный телескоп и радиотелескоп, которые символично называют глазами и ушами планеты Земля. У телескопа зеркало диаметром 6 метров, и двигаться он может не только горизонтально, но и вертикально. Расположение обсерватории тоже отличное: в этом месте Зеленчукская станица достигает высоты 2 000 метров, вокруг нет промзон, так что качество атмосферы и обзора наиболее подходящее. Все эти условия идеальны для астрономов, решивших погрузиться в изучение звездного неба.



Взглянуть на небесные тела так, как это делают ученые, можно в проекте «Зеленчукская астрофизическая обсерватория», — документальный фильм 2012 года доступен на Wink.



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