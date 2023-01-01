Այստեղ, այս խաչմերուկում (Здесь, на этом перекрестке)
Wink
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Այստեղ, այս խաչմերուկում (Здесь, на этом перекрестке)
1974, Այստեղ, այս խաչմերուկում
Драмы83 мин16+

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Այստեղ, այս խաչմերուկում (Здесь, на этом перекрестке) (фильм, 1974) смотреть онлайн

Сюжет

Երևանի նոր թաղամասերից մեկում փողոց կառուցող հինգ բանվորներ, որոնք տարբեր բնավորություններ ու ճակատագրեր ունեն, յուրովի են ընկալում ու քննում կյանքի բարդ փոխհարաբերությունները:

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Информация

Страна
Армения
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Այստեղ, այս խաչմերուկում (Здесь, на этом перекрестке)»

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