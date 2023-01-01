1974, Այստեղ, այս խաչմերուկում
Драмы83 мин16+
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Այստեղ, այս խաչմերուկում (Здесь, на этом перекрестке) (фильм, 1974) смотреть онлайн
Сюжет
Երևանի նոր թաղամասերից մեկում փողոց կառուցող հինգ բանվորներ, որոնք տարբեր բնավորություններ ու ճակատագրեր ունեն, յուրովի են ընկալում ու քննում կյանքի բարդ փոխհարաբերությունները:
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Информация
Рейтинг
4.9 IMDb
- КГРежиссёр
Карен
Геворкян
- АШАктёр
Азат
Шеренц
- РСАктёр
Рафаэль
Сароян
- ФААктёр
Финландик
Асатрян
- ГСАктёр
Григор
Сарафян
- ЕДАктриса
Екатерина
Демиденко
- АААктёр
Аркадий
Айрапетян
- АВАктёр
А.
Вруйр
- ВМАктриса
Верджалуйс
Мириджанян
- ГНАктриса
Галя
Новенц
- АМАктёр
А.
Мекинян
- ВМАктёр
В.
Мирзоян
- АСАктёр
Армен
Сантросян
- КГСценарист
Карен
Геворкян
- ГКХудожник
Грайр
Карапетян
- ГММонтажёр
Галина
Милосердова
- АЯОператор
Альберт
Явурян
- ТМКомпозитор
Тигран
Мансурян