Այստեղ, այս խաչմերուկում (Здесь, на этом перекрестке) (фильм, 1974) смотреть онлайн

Сюжет

Երևանի նոր թաղամասերից մեկում փողոց կառուցող հինգ բանվորներ, որոնք տարբեր բնավորություններ ու ճակատագրեր ունեն, յուրովի են ընկալում ու քննում կյանքի բարդ փոխհարաբերությունները:



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