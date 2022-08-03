Чарли Бeрнс – известный комедийный сценарист, писавший для Голливуда и Бродвея. Его карьера не закончилась – он все еще работает в вечернем ток-шоу, но многие считают, что его творчество уже безнадежно устарело. Однажды на благотворительном аукционе певица Эмма Пейдж выигрывает ужин с Чарли. Так между этими совершенно разными людьми завязывается крепкая дружба, и Эмма становится единственным человеком, которому Чарли решается доверить свой главный секрет: у него началась деменция, и симптомы становятся все хуже.

