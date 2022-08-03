Здесь и сегодня (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Чарли Бeрнс – известный комедийный сценарист, писавший для Голливуда и Бродвея. Его карьера не закончилась – он все еще работает в вечернем ток-шоу, но многие считают, что его творчество уже безнадежно устарело. Однажды на благотворительном аукционе певица Эмма Пейдж выигрывает ужин с Чарли. Так между этими совершенно разными людьми завязывается крепкая дружба, и Эмма становится единственным человеком, которому Чарли решается доверить свой главный секрет: у него началась деменция, и симптомы становятся все хуже.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb
- БКРежиссёр
Билли
Кристал
- БКАктёр
Билли
Кристал
- Актриса
Тиффани
Хэддиш
- ПБАктёр
Пенн
Бэджли
- ЛБАктриса
Лаура
Бенанти
- Актриса
Луиза
Краузе
- ЧДАктёр
Чад
Дженнингс
- АБАктёр
Алекс
Брайтман
- МБАктёр
Мэттью
Бруссар
- МГАктёр
Макс
Гордон Мур
- БКСценарист
Билли
Кристал
- АЗСценарист
Алан
Звайбел
- Продюсер
Фред
Бернштейн
- БКПродюсер
Билли
Кристал
- Продюсер
Тиффани
Хэддиш
- КБМонтажёр
Кент
Бейда
- ВЧОператор
Ваня
Чернюл
- ЧРКомпозитор
Чарли
Розен