Здесь и сегодня
Wink
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Здесь и сегодня
7.02021, Here Today
Драма, Музыка112 мин18+

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Здесь и сегодня (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Чарли Бeрнс – известный комедийный сценарист, писавший для Голливуда и Бродвея. Его карьера не закончилась – он все еще работает в вечернем ток-шоу, но многие считают, что его творчество уже безнадежно устарело. Однажды на благотворительном аукционе певица Эмма Пейдж выигрывает ужин с Чарли. Так между этими совершенно разными людьми завязывается крепкая дружба, и Эмма становится единственным человеком, которому Чарли решается доверить свой главный секрет: у него началась деменция, и симптомы становятся все хуже.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Музыка
Качество
Full HD, SD
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Здесь и сегодня»