Зажги этот мир (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

У Юсона череда личных кризисов, которая может помешать ему и его танцевальному коллективу победить в мировом чемпионате в Детройте. Здесь собрались хип-хоп команды с разных концов США и всего света в надежде воплотить свои мечтания и обрести свой свет славы.



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