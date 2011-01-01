Зажги этот мир
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Зажги этот мир

Зажги этот мир (фильм, 2011) смотреть онлайн

2011, Зажги этот мир
Драмы87 мин12+

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Сюжет

У Юсона череда личных кризисов, которая может помешать ему и его танцевальному коллективу победить в мировом чемпионате в Детройте. Здесь собрались хип-хоп команды с разных концов США и всего света в надежде воплотить свои мечтания и обрести свой свет славы.

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Информация

Страна
Канада
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
4.3 IMDb