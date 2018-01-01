Wink
Застывшая планета. На краях Земли
Актёры и съёмочная группа фильма «Застывшая планета. На краях Земли»

Режиссёры

Марк Линфилд

Mark Linfield
Режиссёр

Актёры

Дэвид Аттенборо

David Attenborough
Актёр
Алек Болдуин

Alec Baldwin
Актёр
Чадден Хантер

Chadden Hunter
Актёр
Майкл Келем

Michael Kelem
Актёр
Тед Гиффордс

Ted Giffords
Актёр
Марк Линфилд

Mark Linfield
Актёр
Даг Аллен

Doug Allan
Актёр
Джефф Тернер

Jeff Turner
Актёр
Джефф Уилсон

Jeff Wilson
Актёр
Найоби Томпсон

Niobe Thompson
Актёр
Гэвин Тьюрстон

Gavin Thurston
Актёр
Дуг Андерсон

Doug Anderson
Актёр
Джэйми МакФерсон

Jamie McPherson
Актёр

Сценаристы

Дэвид Аттенборо

David Attenborough
Сценарист
Пол Спилленджер

Paul Spillenger
Сценарист

Продюсеры

Ванесса Берловиц

Vanessa Berlowitz
Продюсер
Аластер Фотергилл

Alastair Fothergill
Продюсер
Сьюзэн Уинслоу

Susan Winslow
Продюсер

Монтажёры

Дэвид Пирс

David Pearce
Монтажёр

Операторы

Иво Нёренберг

Ivo Nörenberg
Оператор

Композиторы

Джордж Фентон

George Fenton
Композитор