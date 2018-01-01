Wink
Фильмы
Засланец из космоса
Актёры и съёмочная группа фильма «Засланец из космоса»

Режиссёры

Рудольф Гавлик

Rudolf Havlik
Режиссёр

Актёры

Василь Фридрих

Vasil Fridrich
АктёрPicek
Филип Бржезина

Filip Brezina
АктёрBlazej
Петра Гржебичкова

Petra Hrebícková
Актриса
Иржи Лангмайер

Jirí Langmajer
Актёрgeneral Sokol
Тереза Воржишкова

Tereza Ramba
АктрисаBozena
Якуб Прахарж

Jakub Prachar
АктёрFranta / Frantian
Олдрич Навратил

Oldrich Navrátil
Актёр
Павел Кикинчук

Pavel Kikincuk
Актёр
Петр Ванчура

Petr Vancura
Актёр
Леош Нога

Leos Noha
Актёр

Сценаристы

Рудольф Гавлик

Rudolf Havlik
Сценарист

Продюсеры

Дана Волакова

Dana Voláková
Продюсер