Заряжай и стреляй! (фильм, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Двое наемников отправляются на помощь приятелю, который попал в плен во время задания под прикрытием. Боевик «Заряжай и стреляй» — фильм 2023 года, наполненный динамичными перестрелками и драками.



Ник и Дерек работают на частную охранную фирму и не отказываются от самых разных заданий, большая часть которых предполагает опасные схватки и убийства. Они не вникают в идеологическую подоплеку того, что делают, для них важнее веселье. Но когда их давний друг агент Стоукс, выполнявший задание под прикрытием, пропадает без вести, они берут на себя сложную операцию по его спасению. Нику и Дереку предстоит встретиться с превосходящими силами противника, оружейного барона Майлса Стайгера, и узнать, кто на самом деле стоит за его преступлениями.



Сумеют ли они выбраться из этой передряги, расскажет фильм «Заряжай и стреляй» 2023 года, смотреть онлайн который можно на Wink.

