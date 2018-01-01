Wink
Запретная группа
Актёры и съёмочная группа фильма «Запретная группа»

Актёры и съёмочная группа фильма «Запретная группа»

Режиссёры

Евгений Лыткин

Режиссёр

Актёры

Мария Филиппович

АктрисаАня
Александр Душечкин

АктёрВлад
Лариса Маршалова

АктрисаМама Ани
Игорь Петров

АктёрОтец Ани
Юлия Шпилевская

АктрисаМама Влада
Алексей Юцкевич

АктёрОтчим Ани
Андрей Дудко

АктёрЕгор
Вероника Григорович

АктрисаКатя
Дмитрий Гурбанович

АктёрКузьмичёв
Алексей Виноградов

Актёр

Сценаристы

Татьяна Горская

Сценарист

Продюсеры

Татьяна Горская

Продюсер
Юлия Поповская

Продюсер

Операторы

Максим Малахов

Оператор

Композиторы

Егор Бандура

Композитор
Паша Пашкевич

Композитор