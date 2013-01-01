Заповедные острова Кандалакшского залива (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм о строгом, но красивом Кандалакшском заповеднике, находящемся в Карелии.



В Кандалакшском заливе можно увидеть природу, нетронутую человеком. Именно поэтому команда фильма отправилась на берега Белого моря во время короткого полярного лета, чтобы запечатлеть местные красоты во всем их разнообразии. Система заповедников существует тут уже более 100 лет, поэтому богатству флоры и фауны ничего не угрожает. Здесь можно увидеть гренландских тюленей и морских зайцев, лис и белок, множество насекомых и уникальные растения, а также узнать, в чем заключается главные сложности работы сотрудников заповедника.



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