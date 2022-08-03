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Замуж любой ценой

Замуж любой ценой (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, With This Ring
Комедия, Драма84 мин18+

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О фильме

После свадьбы Элис, три ее подруги заключают договор о том, что каждая должна найти своего «принца» и выйти замуж ровно через год. Но так ли это просто – найти мужчину своей мечты? Что произойдет с подругами в течение этих 12 месяцев?

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Замуж любой ценой»