Замечательная жизнь (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, A Remarkable Life
Драмы, Мелодрамы92 мин18+
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Сюжет
У Ленни Баббитта была идеальная жизнь, красавица жена Трейси, прекрасные отношения с сыном-аутистом Исааком и развивающаяся карьера в дэнверской газете. Реальность Ленни рушится, когда его увольняют, состояние сына ухудшается, а жена оказывается в постели с другой женщиной. Не зная, куда податься, он переезжает к отцу, чтобы пересмотреть разлетевшуюся на осколки жизнь. Он начинает работать в отцовском ломбарде, где встречает юную и волевую Челси, способную вдохнуть в него новую жизнь и исцелить душу. И перед Ленни встает выбор: цепляться за прошлое или искать себя и признание в настоящем.
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Информация
Рейтинг
4.7 IMDb
- КБАктёр
Крис
Бруно
- МААктриса
Мари
Авгероп�улос
- ДЗАктриса
Дафна
Зунига
- ММАктёр
Марк
Марголис
- ДБАктёр
Дилан
Бруно
- ДОАктёр
Джон
О’Харли
- ХСАктриса
Хелен
Слейтер
- ДХАктёр
Джек
Хоран
- ЭРАктёр
Эрик
Робертс
- ШМАктёр
Шон
МакНэбб
- КБСценарист
Крис
Бруно
- КБПродюсер
Крис
Бруно
- ДХПродюсер
Джефф
Хардвик
- РМХудожница
Робин
Марш
- ФБХудожница
Франческа
Боллинджер
- ЭБОператор
Эми
Беллинг