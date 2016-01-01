Замечательная жизнь (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

У Ленни Баббитта была идеальная жизнь, красавица жена Трейси, прекрасные отношения с сыном-аутистом Исааком и развивающаяся карьера в дэнверской газете. Реальность Ленни рушится, когда его увольняют, состояние сына ухудшается, а жена оказывается в постели с другой женщиной. Не зная, куда податься, он переезжает к отцу, чтобы пересмотреть разлетевшуюся на осколки жизнь. Он начинает работать в отцовском ломбарде, где встречает юную и волевую Челси, способную вдохнуть в него новую жизнь и исцелить душу. И перед Ленни встает выбор: цепляться за прошлое или искать себя и признание в настоящем.



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