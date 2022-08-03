Заложница: Найти пропавшую
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Заложница: Найти пропавшую

Заложница: Найти пропавшую (фильм, 2021) смотреть онлайн

6.52021, Catch the Fair One
Триллер, Криминал81 мин18+
Криминальный триллер о чемпионке по боксу, которая ищет похищенную сестру

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О фильме

Спортсменка бросает бокс, чтобы найти сестру, похищенную торговцами людьми. Чемпионка мира по боксу Кали Реис блистает в триллере, продюсером которого выступил Даррен Аронофски.

Боксерша Кейли два года пытается найти свою младшую сестру Виту, которая таинственно исчезла. На власти надежды мало: они демонстративно не замечают проблем коренных индейцев, к которым относятся сестры. Кейли бросает спортивную карьеру и устраивается работать официанткой в месте, рядом с которым в последний раз видели Виту. В ходе своего расследования бывшая боксерша выходит на человека, связанного с сетью торговцев людьми. Он предлагает ей самой стать секс-рабыней, чтобы внедриться в организацию и встретиться с сестрой.

Примет ли Кейли предложение и удастся ли ей спасти Виту, расскажет «Заложница: Найти пропавшую» — фильм 2021 смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
США
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
6.3 IMDb