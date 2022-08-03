Спортсменка бросает бокс, чтобы найти сестру, похищенную торговцами людьми. Чемпионка мира по боксу Кали Реис блистает в триллере, продюсером которого выступил Даррен Аронофски.



Боксерша Кейли два года пытается найти свою младшую сестру Виту, которая таинственно исчезла. На власти надежды мало: они демонстративно не замечают проблем коренных индейцев, к которым относятся сестры. Кейли бросает спортивную карьеру и устраивается работать официанткой в месте, рядом с которым в последний раз видели Виту. В ходе своего расследования бывшая боксерша выходит на человека, связанного с сетью торговцев людьми. Он предлагает ей самой стать секс-рабыней, чтобы внедриться в организацию и встретиться с сестрой.



Примет ли Кейли предложение и удастся ли ей спасти Виту, расскажет «Заложница: Найти пропавшую» — фильм 2021 смотреть онлайн можно на Wink.

