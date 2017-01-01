Закону тут не место
Wink
Фильмы
Закону тут не место

Закону тут не место (фильм, 2017) смотреть онлайн

2017, L'ora legale
Комедии89 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Новое слово в жанре итальянской комедии! Жители погрязшего в коррупции и беспределе властей сицилийского Пьетрамаре выбирают себе нового мэра. Новоиспеченный глава города отличается стопроцентной честностью и кристальной совестью, что совсем не на руку местной элите.

Закону тут не место смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Италия
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Закону тут не место»

Всё