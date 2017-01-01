Закону тут не место (фильм, 2017) смотреть онлайн
2017, L'ora legale
Комедии89 мин12+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Новое слово в жанре итальянской комедии! Жители погрязшего в коррупции и беспределе властей сицилийского Пьетрамаре выбирают себе нового мэра. Новоиспеченный глава города отличается стопроцентной честностью и кристальной совестью, что совсем не на руку местной элите.
Закону тут не место смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb
- СФРежиссёр
Сальво
Фикарра
- ВПРежиссёр
Валентино
Пиконе
- СФАктёр
Сальво
Фикарра
- ВПАктёр
Валентино
Пиконе
- Актёр
Винченцо
Амато
- АКАктёр
Антонио
Катания
- СФАктёр
Серджо
Фришия
- ЭДАктриса
Элеонора
Де Лука
- ЛГАктёр
Лео
Гульотта
- АРАктёр
Алессандро
Ройа
- ТСАктёр
Тони
Сперандео
- ЭЛАктриса
Эрсилия
Ломбардо
- ЭДСценарист
Эдоардо
Де Анджелис
- СФСценарист
Сальво
Фикарра
- НГСценарист
Никола
Гуальяноне
- ВПСценарист
Валентино
Пиконе
- ДППродюсер
Джанлука
Пассоне
- ДУПродюсер
Дэниэл
Утжесанович
- КДМонтажёр
Клаудио
Ди Мауро
- КККомпозитор
Карло
Кривелли