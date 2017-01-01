Закону тут не место (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Новое слово в жанре итальянской комедии! Жители погрязшего в коррупции и беспределе властей сицилийского Пьетрамаре выбирают себе нового мэра. Новоиспеченный глава города отличается стопроцентной честностью и кристальной совестью, что совсем не на руку местной элите.



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