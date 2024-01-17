Законники (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Разоренные во время Золотой лихорадки братья пытаются найти отца, за поимку которого обещана кругленькая сумма. Снежный вестерн с Джошем Пеком.
Аляска, 1889. Братья Сэмюэль и Уайетт переживают трудные времена. Банк собирается отнять у них дом и землю, на которой они выросли. Кроме того, местный шериф подозревает Уайетта в недавнем убийстве. Братья узнают, что за голову давно бросившего их отца, который слетел с катушек, когда высох его золотой рудник, обещают 5 тысяч долларов. В надежде заработать они отправляются на поиски агрессивного родителя, причем Уайетт настроен его убить за то, что оставил семью. В пути братьям встретятся враги отца, бандиты и смертельные ловушки.
Смогут ли Сэмюэль и Уайетт выжить и осуществить свой план, расскажут «Законники» — фильм 2015 смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения, Драма
КачествоFull HD
Время79 мин / 01:19
- ЭОРежиссёр
Энтони
О’Брайэн
- ДРАктёр
Джеймс
Рэнсон
- ДПАктёр
Джош
Пек
- ЭЛАктриса
Элиза
Ласовски
- МКАктёр
Марк
Кавен
- УГАктёр
Уильям
Гонт
- ДБАктёр
Дэвид
Бэйли
- АААктёр
Аттила
Арпа
- ШОАктёр
Шон
О’Хаган
- МДАктриса
Мария
Дойл Кеннеди
- МФАктёр
Мариус
Флориан
- ЭОСценарист
Энтони
О’Брайэн
- СЭПродюсер
Скотт
Эйнбиндер
- ПНПродюсер
Патрик
Ньюэлл
- АБПродюсер
Андрей
Бончя
- ЭОМонтажёр
Энтони
О’Брайэн
- ФПОператор
Фил
Пармет
- ТБКомпозитор
Тим
Боркус