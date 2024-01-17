Законники (фильм, 2015) смотреть онлайн

Законники
7.02015, The Timber
Боевик, Драма79 мин16+
О фильме

Разоренные во время Золотой лихорадки братья пытаются найти отца, за поимку которого обещана кругленькая сумма. Снежный вестерн с Джошем Пеком.

Аляска, 1889. Братья Сэмюэль и Уайетт переживают трудные времена. Банк собирается отнять у них дом и землю, на которой они выросли. Кроме того, местный шериф подозревает Уайетта в недавнем убийстве. Братья узнают, что за голову давно бросившего их отца, который слетел с катушек, когда высох его золотой рудник, обещают 5 тысяч долларов. В надежде заработать они отправляются на поиски агрессивного родителя, причем Уайетт настроен его убить за то, что оставил семью. В пути братьям встретятся враги отца, бандиты и смертельные ловушки.

Смогут ли Сэмюэль и Уайетт выжить и осуществить свой план, расскажут «Законники» — фильм 2015

Страна
США
Жанр
Боевик, Приключения, Драма
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

4.2 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Законники»