Разоренные во время Золотой лихорадки братья пытаются найти отца, за поимку которого обещана кругленькая сумма. Снежный вестерн с Джошем Пеком.



Аляска, 1889. Братья Сэмюэль и Уайетт переживают трудные времена. Банк собирается отнять у них дом и землю, на которой они выросли. Кроме того, местный шериф подозревает Уайетта в недавнем убийстве. Братья узнают, что за голову давно бросившего их отца, который слетел с катушек, когда высох его золотой рудник, обещают 5 тысяч долларов. В надежде заработать они отправляются на поиски агрессивного родителя, причем Уайетт настроен его убить за то, что оставил семью. В пути братьям встретятся враги отца, бандиты и смертельные ловушки.



Смогут ли Сэмюэль и Уайетт выжить и осуществить свой план, расскажут «Законники» — фильм 2015 смотреть онлайн можно на Wink.

