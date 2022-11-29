Заклятье. Сдается комната (фильм, 2020) смотреть онлайн

Драматический триллер об арендодательнице, одержимой арендатором. Джойс Смит переживает горе и финансовые трудности после трагической гибели мужа. По совету из журнала, она решает сдавать комнаты в своем доме. Какое-то время апартаменты пожилой вдовы снимают супруги Сара и Эдвард, а после них к Джойс заселяется молодой красавчик Боб. Он напоминает хозяйке персонажа из обожаемого ей любовного романа, и Джойс теряет голову. Ситуация накаляется, когда ушедшая от мужа Сара вновь арендует у Смит жилье и заводит роман с Бобом. Джойс начинает борьбу за внимание молодого мужчины. К чему это приведет, расскажет фильм «Заклятье. Сдается комната» (2020), который можно смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

